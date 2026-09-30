Rubano negli stabilimenti e dentro al furgone: 3 arrestati

Due distinti interventi sono scattati a seguito di segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 e hanno portato all’arresto in flagranza di tre persone per ipotesi di furto aggravato.

A Viareggio, intorno alle 10, i carabinieri della sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in via Fratti, dove un uomo di 43 anni, residente nel comune di Massarosa, sarebbe stato sorpreso all’interno di un autocarro mentre tentava di asportare alcuni attrezzi da lavoro. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe avuto accesso al mezzo dopo aver forzato un finestrino posteriore. Il tempestivo intervento della pattuglia ha consentito di bloccarlo e procedere all’arresto in flagranza per l’ipotesi di furto aggravato. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro alcuni arnesi da scasso.

Un secondo intervento ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Lido di Camaiore, che hanno arrestato in flagranza un uomo di 45 anni e una donna di 46, ritenuti presunti responsabili, in concorso, di furto aggravato ai danni di due stabilimenti balneari della zona. Anche in questo caso l’attivazione dei militari è avvenuta dopo una segnalazione al 112, intorno alle 9. I carabinieri hanno sorpreso i due poco dopo che, secondo quanto ricostruito, si sarebbero introdotti nei bar di due stabilimenti balneari dopo averne forzato le porte di accesso. Da uno degli esercizi sarebbero state sottratte alcune bevande alcoliche e monete custodite nel registratore di cassa. Il danno complessivo è ancora in corso di quantificazione.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno inoltre consentito di trovare la donna in possesso di una carta di credito risultata oggetto di un precedente furto, denunciato l’11 settembre scorso a Lido di Camaiore. Per tale circostanza è stata denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di ricettazione. È inoltre emerso che l’uomo era sottoposto a un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Camaiore, emesso dal Questore di Lucca.