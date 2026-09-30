Valentino Donati e il legame con Altero Matteoli: “Tornava ogni anni per mangiare il suo coniglio”

“Nonostante i tanti impegni istituzionali, mio padre trovava ogni anno il tempo per tornare a trovare Valentino e mangiare il suo coniglio. Tornava insieme al compianto amico Lando Baldassari, già sindaco di Pescaglia, che gli aveva fatto conoscere quel territorio e quel ristorante. Da quegli incontri erano nati un’amicizia con Valentino e un legame con Pescaglia e la sua gente che mio padre aveva continuato a coltivare negli anni”.