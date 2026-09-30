Il ricordo|
Valentino Donati e il legame con Altero Matteoli: “Tornava ogni anni per mangiare il suo coniglio”
Il ricordo del ristoratore di Fiano di Pescaglia morto oggi dal figlio Federico: “Lo aveva conosciuto grazie al compianto Lando Baldassari”
“La scomparsa di Valentino Donati mi addolora e riporta alla mente il rapporto speciale che lo legava a mio padre Altero”. Così Federico Matteoli ricorda lo storico ristoratore di Fiano di Pescaglia.
“Nonostante i tanti impegni istituzionali, mio padre trovava ogni anno il tempo per tornare a trovare Valentino e mangiare il suo coniglio. Tornava insieme al compianto amico Lando Baldassari, già sindaco di Pescaglia, che gli aveva fatto conoscere quel territorio e quel ristorante. Da quegli incontri erano nati un’amicizia con Valentino e un legame con Pescaglia e la sua gente che mio padre aveva continuato a coltivare negli anni”.
“Per lui, tornare a Fiano significava ritrovare persone a cui voleva bene e trascorrere qualche ora in loro compagnia – conclude – A quegli appuntamenti teneva molto e cercava sempre di trovare il tempo per esserci. A nome mio,di tutta la famiglia Matteoli e dell’associazione Altero Matteoli per la libertà e il bene comune esprimo le più sentite condoglianze ai familiari di Valentino. Ci uniamo al loro dolore con affetto e riconoscenza”.