Il fatto|
Cronaca/
Assalito da uno sciame di api mentre lavora su una gru: paura per un operaio
1 ottobre 2026 | 19:33
Il 57enne è stato punto a ripetizione ed è andato in choc anafilattico: condotto in codice rosso all’ospedale Versilia
Attimi di paura oggi (1 ottobre) in via Mascagni a Forte dei Marmi per un operaio di 57 anni che stava lavorando su una gru.
È stato, infatti, assalito da uno sciame di api, secondo le prime ricostruzioni e le punture gli hanno causato uno choc anafilattico. Immediati i soccorsi arrivati sul posto con l’auto medica di Querceta, la Misericordia di Forte dei Marmi, i vigili del fuoco e i tecnici della medicina del lavoro.
L’uomo è rimasto sempre cosciente, ma con difficoltà respiratorie significative ed è stato trasportato per le cure del caso all’ospedale Versilia in codice rosso.