Carla Paola Valenti nuova reggente della divisione anticrimine alla questura di Lucca

Classe 1982, la dottoressa Valenti vanta un percorso accademico di eccellenza e una solida esperienza operativa e investigativa

Si insedia ufficialmente alla questura di Lucca la dottoressa Carla Paola Valenti, vicequestore della polizia di Stato che da ieri (30 settembre) ha assunto il prestigioso incarico di reggente della divisione anticrimine.

Classe 1982, la dottoressa Valenti vanta un percorso accademico di eccellenza e una solida, variegata esperienza maturata in anni di servizio operativo e investigativo in diverse sedi strategiche del territorio nazionale.

Laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti e lode nel 2005 all’università Luiss Guido Carli di Roma e abilitata all’esercizio della professione forense dal 2008, ha intrapreso la carriera nei ruoli direttivi della polizia di Stato frequentando il centesimo corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia (2009-2011). Nel corso degli anni ha arricchito la propria preparazione conseguendo due master di secondo livello – rispettivamente in scienze della sicurezza (2011) e in diritto e politiche della sicurezza (2026) – e completando di recente, tra il 2025 e il 2026, il 41esimo corso di alta formazione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Il suo curriculum professionale è caratterizzato da importanti incarichi di responsabilità: Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e ufficio immigrazione (Palermo): ha iniziato il suo percorso operativo a Palermo come funzionario addetto all’Upgsp (2012-2014) e successivamente all’ufficio Immigrazione (2014-2016), acquisendo specifiche competenze anche attraverso periodi di aggregazione alle questure di Siracusa e Catania.

Direzione di commissariati sezionali (Palermo): ha guidato con successo importanti presidi territoriali della questura di Palermo, dirigendo dapprima il commissariato Porta Nuova (2016-2017) e successivamente il commissariato Mondello (2017-2020).

Direzione centrale della polizia criminale (Roma): dal 2020 al 2022 ha operato al servizio analisi criminale e, successivamente, è stata dirigente della terza sezione della Quinta divisione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), consolidando una forte proiezione specialistica e interistituzionale.