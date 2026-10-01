Il chirurgo opera nella clinica privata e chiede il saldo diretto al paziente: la fattura va liquidata alla casa di cura

Il tribunale di Lucca, con una sentenza pronunciata dal giudice Anna Martelli, si è espresso in appello confermando l’assenza di legittimazione attiva di un medico chirurgo che aveva richiesto il pagamento diretto delle competenze professionali a un paziente per un intervento eseguito all’interno di una casa di cura privata.

La vicenda trae origine dall’impugnazione della decisione emessa in primo grado dal giudice di pace di Lucca. Il sanitario aveva adito le vie legali sostenendo la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente per il saldo di una fattura relativa alle prestazioni chirurgiche fornite presso la clinica . Di contro, l’utente ha sempre ribadito di aver instaurato il vincolo negoziale esclusivamente con la casa di cura, considerandola come unica controparte.

L’analisi dei documenti ha confermato la ricostruzione del paziente, evidenziando come il preventivo iniziale di 15mila euro fosse stato rilasciato direttamente dalla casa di cura comprensivo della voce di spesa per l’équipe medica . A supporto di ciò, gli atti riportano anche le sollecitazioni di pagamento inviate dall’ufficio recupero crediti della clinica, oltre al versamento di un acconto al medico eseguito direttamente dalla struttura sanitaria.

IltTribunale ha quindi rigettato il ricorso del professionista sul merito della pretesa creditizia, confermando che il rapporto d’opera professionale si è incardinato unicamente tra il paziente e la casa di cura.

La sentenza ha invece accolto le doglianze relative alla regolamentazione delle spese legali. Considerato il principio di causalità e la presenza di una domanda riconvenzionale avanzata dal paziente dinanzi a un giudice incompetente per valore — azione che ha reso necessaria la chiamata in causa della compagnia assicurativa del medico —, il giudice d’appello ha disposto la compensazione parziale dei costi di lite di primo grado tra le parti principali, condannando il paziente a rifondere le spese processuali sostenute dall’istituto assicurativo sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio.