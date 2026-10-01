Incendio mortale a San Vito, primi lavori allo stabile di via Bertini: si attende la nuova agibilità

Attendono di rientrare nelle proprie abitazioni in via Bertini a San Vito le 14 persone rimaste fuori casa dopo il tragico incendio che è costato la vita a Maria Grazia Giorgetti e Gianluca Del Papa.

Le ditte chiamate da Erp per sistemare i danni e verificare la situazione degli ambienti, ancora inagibili dopo le valutazioni del comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno iniziato a lavorare nel vano scale dell’edificio, invaso dalle fiamme e dal fumo nel momento più violento dell’incendio mortale che esattamente una settimana fa (24 settembre) provocava la tragedia e sulle cui cause accidentali si cerca di eliminare le ultime incertezze.

I lavori al vano scale dovrebbero durare ancora per una settimana, poi i tecnici dovranno valutare le condizioni di abitabilità dell’intero complesso e la tenuta dei solai. Il complesso, d’altronde, era stato consegnato nell’agosto del 2025 e possiede tutte le certificazioni necessarie e richieste per l’edilizia residenziale pubblica e ha sostanzialmente resistito bene all’incendio che poteva avere proporzioni ancora più devastanti se non ci fosse stato il pronto intervento dei vigili del fuoco.

Qualche dubbio sulla futura e pronta agibilità, oltre che sull’appartamento andato a fuoco e dove hanno perso la vita Maria Grazia e Gianluca, resta su quello soprastante, che era occupato da Danila Lucchesi, rimasta gravemente ustionata e intossicata e trasportata d’urgenza, dopo essere stata rianimata, all’ospedale pisano di Cisanello. In questi giorni la donna, che permane in gravi condizioni, è stata estubata ed è stata trasferita al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca dove prosegue le cure per farla uscire dalla prognosi riservata.