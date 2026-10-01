Il dramma|
Incendio mortale a San Vito, primi lavori allo stabile di via Bertini: si attende la nuova agibilità
Interventi di ripulitura al vano scale. Da valutare la tenuta del solaio dell’appartamento di Danila Lucchesi, ora in intesiva al S.Luca
Attendono di rientrare nelle proprie abitazioni in via Bertini a San Vito le 14 persone rimaste fuori casa dopo il tragico incendio che è costato la vita a Maria Grazia Giorgetti e Gianluca Del Papa.
Le ditte chiamate da Erp per sistemare i danni e verificare la situazione degli ambienti, ancora inagibili dopo le valutazioni del comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno iniziato a lavorare nel vano scale dell’edificio, invaso dalle fiamme e dal fumo nel momento più violento dell’incendio mortale che esattamente una settimana fa (24 settembre) provocava la tragedia e sulle cui cause accidentali si cerca di eliminare le ultime incertezze.
I lavori al vano scale dovrebbero durare ancora per una settimana, poi i tecnici dovranno valutare le condizioni di abitabilità dell’intero complesso e la tenuta dei solai. Il complesso, d’altronde, era stato consegnato nell’agosto del 2025 e possiede tutte le certificazioni necessarie e richieste per l’edilizia residenziale pubblica e ha sostanzialmente resistito bene all’incendio che poteva avere proporzioni ancora più devastanti se non ci fosse stato il pronto intervento dei vigili del fuoco.
Qualche dubbio sulla futura e pronta agibilità, oltre che sull’appartamento andato a fuoco e dove hanno perso la vita Maria Grazia e Gianluca, resta su quello soprastante, che era occupato da Danila Lucchesi, rimasta gravemente ustionata e intossicata e trasportata d’urgenza, dopo essere stata rianimata, all’ospedale pisano di Cisanello. In questi giorni la donna, che permane in gravi condizioni, è stata estubata ed è stata trasferita al reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca dove prosegue le cure per farla uscire dalla prognosi riservata.
Le persone sfollate alla Stazione di Posta, intanto, attendono notizie, anche se alcune avrebbero hanno ancora vivo il ricordo di quella tragica notte, del fumo e delle fiamme che in pochi secondi occupano l’intero stabile fino a far temere per la loro incolumità. Sono insieme, restano comunità e si informano costantemente delle vicende del condominio dove vivevano sereni e felici di avere un alloggio comodo e funzionale. Una prospettiva che, presto, nonostante il drammatico ricordo, tornerà ad essere la loro.