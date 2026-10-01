Lutto per la scomparsa del tecnico di radiologia medica in pensione Mauro Allegrini

La sanità lucchese perde una persona che l’ha servita con senso profondo di rispetto.

È venuto a mancare Mauro Allegrini, tecnico sanitario di radiologia medica ormai in pensione, che per alcuni decenni ha lavorato dapprima presso l’ospedale tisio-pneumologico di Carignano, e poi a Campo di Marte per approdare successivamente alla struttura territoriale di Marlia.

“Una persona da ricordare – così lo ricorda Maurizio Guccione – non solo per l’impegno professionale ma anche per l’estrema disponibilità: viveva il lavoro nell’accezione reale del servizio reso ai cittadini, complice la sua pazienza, la bonomia e la sorprendente simpatia che facevano prevalere la leggerezza anche nelle situazioni più avverse. Sapeva guardare ai bisogni degli altri grazie al suo carattere che gli consentiva di trasformare la propria umanità in un gesto di altruismo gratuito. Aveva vissuto la professione da pioniere, quando la radiologia era una branca della medicina ancora molto da esplorare, partendo dai rudimenti di un lavoro che negli anni si è fatto sempre più complesso.