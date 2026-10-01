Nuovo procuratore capo a Lucca: si è insediato Tommaso Coletta

Si è insediato il nuovo procuratore capo della repubblica di Lucca: Tommaso Coletta, fiorentino, 63 anni, è il successore di Domenico Manzione. In questi mesi alla guida della procura c’è stata la facente funzioni Lucia Rugani.

Da oggi le principali indagini in città e provincia passeranno dal tavolo del suo ufficio al primo piano della procura della Repubblica in via Galli Tassi. Esperto nel ruolo, in una carriera più che trentennale partita in Calabria e poi consolidatasi principalmente in Toscana, sta già prendendo coscienza delle priorità e delle necessità della realtà complessa della Lucchesia.

Per prima cosa si è dichiarato soddisfatto della sede: “Avevo quasi finito nel mio incarico a Pistoia: ero al settimo anno e andavo in scadenza. Lucca era sede libera e ho fatto domanda. Devo ammettere – confessa – che non conoscevo Lucca, salvo esserci venuto qualche tempo fa come turista, ma dal punto di vista professionale sapevo che avrei trovato un ufficio invitante perché a organico quasi pieno, mentre venivo da una realtà con numeri molto ridotti rispetto alla necessità. Dal punto di vista dei sostituti procuratori a fine anno andrà in pensione la dottoressa Rugani e per questo mi attendo per 6-7 mesi la scopertura di una unità. Come personale amministrativo, invece, la pianta organica, che era stata ridotta a 39 dipendenti, è stata riportata a 41 con decreto ministeriale. Questo significa che si tratta di una realtà dove si può lavorare e ci si può organizzare bene”.

Dal punto di vista del territorio la Lucchesia non fa grande eccezione rispetto ad altre realtà toscane: “Come tipo di criminalità – spiega – ci sono molti reati legati al codice rosso, per la violenza sulle donne, truffe, in particolare on line e furti. Sulla costa, dove specialmente d’estate c’è più mobilità e ci sono più persone, è alta l’incidentalità stradale, anche grave, oltre agli episodi di rapine e scippi di orologi di lusso. Rispetto all’incidenza dei reati altra cosa è quella della percezione della insicurezza da parte dei cittadini, che è una tendenza generalizzata“.

La carriera del dottor Coletta è iniziata nel maggio del 1991 come sostituto procuratore al tribunale di Vibo Valentia, dove si è occupato in prima linea di criminalità organizzata e di reati contro la pubblica amministrazione, coordinando tra le altre la nota Operazione Malebolge legata a vicende di associazione a delinquere, usura ed estorsione.