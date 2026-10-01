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Il soccorso

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Cronaca
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Poiana incastrata con una zampa su un albero: liberata dai vigili del fuoco

1 ottobre 2026 | 21:40
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di Redazione

Redazione

Poiana incastrata con una zampa su un albero: liberata dai vigili del fuoco

La squadra ha raggiunto il rapace utilizzando tecniche Saf: il rapace ha ripreso il volo in maniera autonoma

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta alle 12,30 di oggi (1 ottobre) a Careggine per soccorrere una poiana rimasta incastrata con una zampa su un albero, a circa 15 metri di altezza.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il rapace utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) e lo hanno liberato. L’animale, risultato non ferito, ha ripreso il volo autonomamente. 