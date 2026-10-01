Il soccorso|
Cronaca/
Poiana incastrata con una zampa su un albero: liberata dai vigili del fuoco
1 ottobre 2026 | 21:40
La squadra ha raggiunto il rapace utilizzando tecniche Saf: il rapace ha ripreso il volo in maniera autonoma
La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana è intervenuta alle 12,30 di oggi (1 ottobre) a Careggine per soccorrere una poiana rimasta incastrata con una zampa su un albero, a circa 15 metri di altezza.
I vigili del fuoco hanno raggiunto il rapace utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) e lo hanno liberato. L’animale, risultato non ferito, ha ripreso il volo autonomamente.