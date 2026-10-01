Protagonista delle lotte sindacali degli anni Ottanta dei lavoratori bancari: scomparso Giuliano Chiarotti

È deceduto nella mattina di oggi (1 ottobre) all’età di 88 Giuliano Chiarotti . Figura molto conosciuta nella nostra città, aveva lavorato sempre come capo cassiere alla Banca Commerciale Italiana (ora Banca Intesa) di piazza San Michele a Lucca . Da sempre impegnato nel sindacato di settore è stato un vessillo per i lavoratori bancari della nostra città con le lotte sindacali degli anni Ottanta. Uomo di raffinata cultura lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuto sia professionalmente che a livello umano.

Di lui un ricordo di un collega: “La scomparsa del nostro caro collega Giuliano, peraltro così improvvisa ed inaspettata, rappresenta per noi la fine di un rapporto di stima ed amicizia che era rimasto immutato anche dopo la nostra uscita dal mondo lavorativo della Banca Commerciale. Con tanta nostalgia ne ricordiamo il suo impegno sindacale a difesa dei nostri diritti, assieme ai tanti bei momenti di vita associativa che era solito organizzare nell’ambito del Cral che aveva fondato e diretto con competenza e grande passione. Con il suo carattere carismatico, forte e deciso, aveva conquistato la nostra fiducia, rappresentando così per tutti noi un importante punto di riferimento. Condoglianze a tutta la famiglia, unito al ricordo della vostra cara mamma Giuseppina che è rimasta presente nei nostri cuori”.