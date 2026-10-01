Ramo caduto a Torre del Lago: intervento dell’elisoccorso per grave trauma alla colonna vertebrale
Trasferimento d’urgenza al Cto di Firenze dopo la perdita di sensibilità agli arti inferiori
È stata colpita dal ramo di un albero e ha riportato un trauma alla colonna vertebrale, con perdita di sensibilità agli arti inferiori. Grave incidente questa mattina (1 ottobre) a Torre del Lago, dove una persona è stata soccorsa e trasferita in elicottero al Centro traumatologico ortopedico (Cto) di Firenze.
L’episodio è avvenuto nella zona vicina al confine con il territorio pisano. Il ramo, cadendo, ha colpito la persona, le cui condizioni sono apparse subito delicate. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto con l’elisoccorso alla struttura fiorentina, specializzata nel trattamento dei traumi. Gli accertamenti sanitari dovranno chiarire la gravità delle lesioni e le eventuali conseguenze del trauma al rachide.