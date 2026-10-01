Si getta in mare con intenti suicidi al Faro del Muraglione: salvato dai carabinieri

Nella serata di ieri (30 settembre), i militari della compagnia dei carabinieri di Viareggio sono intervenuti nei pressi del Faro del Muraglione , a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, dove un uomo aveva manifestato la volontà di compiere un gesto estremo gettandosi in mare.

Giunti in pochissimi minuti sul posto, i carabinieri sono riusciti a individuare nel buio la posizione dell’uomo grazie all’ausilio delle torce. Constatata la grave ed imminente situazione di pericolo in cui versava il soggetto, rimasto bloccato in acqua, i militari non hanno esitato a tuffarsi in mare per raggiungerlo. Con non poche difficoltà, sono riusciti a trarlo in salvo ed a metterlo al sicuro conducendolo sul bagnasciuga, sventando così il tragico epilogo.