Il provvedimento|
Sosta selvaggia in via Buiamonti, giro di vite dal Comune: esteso il divieto di parcheggio
Accolte le segnalazioni dei cittadini che parlavano di rischio per i pedoni e di restrizione della carreggiata
Dopo la segnalazione di alcuni cittadini arriva subito il giro di vite del Comune di Lucca.
Per garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare che le auto lasciate in modo selvaggio costringano chi va a piedi a camminare in mezzo alla carreggiata, il Comune ha deciso di estendere la zona ‘off limits’ per le auto in via Buiamonti. L’amministrazione comunale ha infatti firmato una nuova ordinanza firmata dalla dirigente Antonella Giannini, che introduce il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 fuori dagli spazi consentiti su ambo i lati della strada.
Il provvedimento amplia quanto era stato già stabilito nel febbraio del 2023. Allora il divieto partiva dall’altezza del civico 4 e arrivava fino all’incrocio con via San Leonardo. Un’esigenza emersa chiaramente dopo le segnalazioni arrivate agli uffici comunali, che evidenziavano come le vetture lasciate impropriamente lungo la via continuassero a creare pericoli concreti e ad ostacolare la visibilità del percorso pedonale e veicolare. A seguito dei sopralluoghi tecnici condotti dagli esperti dell’ufficio traffico, si è quindi scelta la linea della fermezza, estendendo la restrizione a partire dall’area pavimentata in pietra fino al civico 2 e per tutto il tratto finale.
La nuova misura è entrata in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sull’albo pretorio.