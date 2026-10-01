Sosta selvaggia in via Buiamonti, giro di vite dal Comune: esteso il divieto di parcheggio

Per garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare che le auto lasciate in modo selvaggio costringano chi va a piedi a camminare in mezzo alla carreggiata, il Comune ha deciso di estendere la zona ‘off limits’ per le auto in via Buiamonti . L’amministrazione comunale ha infatti firmato una nuova ordinanza firmata dalla dirigente Antonella Giannini, che introduce il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 fuori dagli spazi consentiti su ambo i lati della strada.

Il provvedimento amplia quanto era stato già stabilito nel febbraio del 2023. Allora il divieto partiva dall’altezza del civico 4 e arrivava fino all’incrocio con via San Leonardo. Un’esigenza emersa chiaramente dopo le segnalazioni arrivate agli uffici comunali, che evidenziavano come le vetture lasciate impropriamente lungo la via continuassero a creare pericoli concreti e ad ostacolare la visibilità del percorso pedonale e veicolare. A seguito dei sopralluoghi tecnici condotti dagli esperti dell’ufficio traffico, si è quindi scelta la linea della fermezza, estendendo la restrizione a partire dall’area pavimentata in pietra fino al civico 2 e per tutto il tratto finale.