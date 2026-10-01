Visite e screening gratuiti con l’Uici per la Giornata mondiale della vista

Una vista in salute non si dà mai per scontata. Molte delle patologie che possono comprometterla avanzano in silenzio, senza segnali evidenti, e soltanto un controllo tempestivo permette di intercettarle quando è ancora possibile intervenire. Nasce da questa consapevolezza l’impegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Lucca, che in occasione della Giornata mondiale della vista 2026 promuove tre appuntamenti dedicati alla prevenzione visiva, con visite e screening completamente gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.

La Giornata mondiale della vista si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre – quest’anno giovedì 8 ottobre – e chiama a raccolta popolazione, istituzioni e professionisti della salute attorno a un messaggio tanto semplice quanto decisivo: la vista va tutelata e curata in ogni fase della vita.

Si comincia mercoledì (7 ottobre) dalle 15,30 alle 18,30, nell’ambulatorio oculistico allestito nella sede della sezione, il Cos Uici Lucca, in via Lorenzo Nottolini 119/C, a San Concordio. Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Noemi Lombardi. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando la sezione Uici Lucca al numero 0583.56799.

Domenica 11 ottobre la prevenzione esce dalla sede e raggiunge Massarosa, in occasione della Festa dello Sport, a bordo dell’Ambulatorio mobile oftalmico Uici Lucca. Gli screening si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30, in collaborazione con i Lions Club Massarosa e con la presenza del dottor Antonio Torre. In questo caso l’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione.

L’ultimo appuntamento è fissato per lunedì 12 ottobre, dalle 15 alle 18,30, di nuovo nell’ambulatorio Cos Uici Lucca nella sede di via Lorenzo Nottolini 119/C, con visite effettuate dal dottor Antonio Torre. Anche per questa giornata è necessaria la prenotazione, chiamando il numero 0583.56799.

“La prevenzione è uno degli strumenti più preziosi che abbiamo per prenderci cura della nostra vista – sottolinea Franco Moretti, presidente della sezione territoriale Uici di Lucca – Con questi tre appuntamenti vogliamo offrire alla cittadinanza un’occasione concreta per sottoporsi a un controllo gratuito e, insieme, ricordare che non bisogna attendere la comparsa di un disturbo per occuparsi della salute dei propri occhi. Chi vive ogni giorno la cecità o l’ipovisione conosce bene il valore di una diagnosi arrivata in tempo. Il nostro invito è dunque a partecipare e a far conoscere queste opportunità a familiari, amici e conoscenti: ogni passaparola può tradursi in uno sguardo protetto”.

Le iniziative si inseriscono nel programma di attività promosse per la Giornata mondiale della vista, con l’obiettivo di radicare una cultura della prevenzione e di avvicinare un numero sempre maggiore di persone ai controlli oculistici, in linea con le indicazioni nazionali che pongono l’accento sui controlli gratuiti e sulla sensibilizzazione della popolazione sul territorio.