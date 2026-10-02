Assegno sociale ‘tagliato’ al pensionato: Inps condannata a restituire le somme decurtate

Il tribunale di Lucca, giudice Giampaolo Fabbrizzi, si è espresso in favore di un pensionato, annullando una richiesta di restituzione per presunto indebito assistenziale avanzata dall’Inps.

La controversia ha preso avvio a seguito di una nota con cui l’istituto previdenziale richiedeva la restituzione di 5.519,01 euro, somma che sarebbe stata, secondo l’istituto, erogata in eccesso tra il gennaio 2018 e il febbraio 2021 a titolo di assegno sociale. L’ente ha motivato la pretesa addebitando al beneficiario un superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e la mancata comunicazione delle variazioni per l’anno 2018. Il pensionato si è quindi rivolto al tribunale contestando la richiesta e sottolineando la mancanza di dolo, oltre alla conoscibilità dei propri dati economici da parte dell’amministrazione.

Accogliendo le argomentazioni della difesa, il giudice ha ribadito i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prestazioni assistenziali. In particolare, la decisione evidenzia come non si possa applicare la generica disciplina di ripetizione dell’indebito alle prestazioni di natura assistenziale, destinate a soddisfare primarie esigenze alimentari. Poiché i dati reddituali relativi al 2018 risultavano già presenti nelle certificazioni uniche ed erano quindi pienamente accessibili e conoscibili dall’Inps per via telematica, non è configurabile alcuna condotta fraudolenta o omissione dolosa da parte dell’interessato. Dalle verifiche è inoltre emerso che per le annualità 2020 e 2021 il cittadino non aveva percepito alcun reddito ulteriore.