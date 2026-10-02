La sentenza|
Assegno sociale ‘tagliato’ al pensionato: Inps condannata a restituire le somme decurtate
Secondo il tribunale di Lucca non ci fu dolo nel presunto superamento dei limiti reddituali relativi a un anno di erogazione
Il tribunale di Lucca, giudice Giampaolo Fabbrizzi, si è espresso in favore di un pensionato, annullando una richiesta di restituzione per presunto indebito assistenziale avanzata dall’Inps.
La controversia ha preso avvio a seguito di una nota con cui l’istituto previdenziale richiedeva la restituzione di 5.519,01 euro, somma che sarebbe stata, secondo l’istituto, erogata in eccesso tra il gennaio 2018 e il febbraio 2021 a titolo di assegno sociale. L’ente ha motivato la pretesa addebitando al beneficiario un superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge e la mancata comunicazione delle variazioni per l’anno 2018. Il pensionato si è quindi rivolto al tribunale contestando la richiesta e sottolineando la mancanza di dolo, oltre alla conoscibilità dei propri dati economici da parte dell’amministrazione.
Accogliendo le argomentazioni della difesa, il giudice ha ribadito i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prestazioni assistenziali. In particolare, la decisione evidenzia come non si possa applicare la generica disciplina di ripetizione dell’indebito alle prestazioni di natura assistenziale, destinate a soddisfare primarie esigenze alimentari. Poiché i dati reddituali relativi al 2018 risultavano già presenti nelle certificazioni uniche ed erano quindi pienamente accessibili e conoscibili dall’Inps per via telematica, non è configurabile alcuna condotta fraudolenta o omissione dolosa da parte dell’interessato. Dalle verifiche è inoltre emerso che per le annualità 2020 e 2021 il cittadino non aveva percepito alcun reddito ulteriore.
Il tribunale di Lucca ha così dichiarato del tutto non dovute le somme pretese dall’Inps, annullando il provvedimento e condannando l’istituto alla restituzione di 788,43 euro trattenuti al pensionato. L’ente previdenziale è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2200 euro oltre agli accessori di legge.