Ciclista trovato morto a bordo strada, era ancora in sella alla bici

Alcuni ciclisti di pass aggio lo hanno trovato a terra, ancora a cavalcioni della sua biciletta. Per lui purtroppo, non c’era già più niente da fare. L’uomo 74 anni, è morto attorno alle 18 di oggi 2 ottobre lungo via del Brennero a Marlia, nel comune di Capannori.

Il personale sanitario allertato dai ciclisti, una volta sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non è chiara la dinamica del decesso, se cioè l’uomo sia stato colto da un malore fatale o se possa essere rimasto coinvolto nell’incidente con un veicolo. Sulla questione indagano i carabinieri.