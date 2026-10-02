Controlli in Pineta di Ponente: sequestrata droga nascosta nel sottobosco

Grazie al fiuto dell’unità cinofila trovati 65 grammi complessivi di stupefacente fra hashish e cocaina e bilancini di precisione

Nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio e prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, disposti dal commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio, nella mattinata di ieri (30 settembre) è stata condotta una mirata operazione di bonifica e perlustrazione dell’intera area boschiva della Pineta di Ponente.

L’attività ad alto impatto ha visto l’impiego sinergico degli agenti in borghese del commissariato viareggino affiancati da una specializzata Unità cinofila antidroga della questura di Firenze. I poliziotti hanno fatto ingresso nella macchia alberata e lungo i camminamenti interni del parco cittadino, avviando un capillare monitoraggio delle zone comunemente ritenute a maggior rischio di degrado e spaccio. Gli agenti in borghese hanno garantito la cornice di sicurezza e l’osservazione dei luoghi, consentendo al cane antidroga di muoversi tra la vegetazione

Proprio grazie al fiuto infallibile dell’animale, la perlustrazione ha permesso di scovare e recuperare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente abilmente celato nel sottobosco: oltre 65 grammi complessivi, distinti in 38 grammi di hashish e 28 grammi di cocaina e due bilancini di precisione.