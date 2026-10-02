Diabetologia ed ortopedia a braccetto per intervenire sul piede diabetico: numeri importanti a Lucca

Un modello di integrazione multidisciplinare, strutturato da più di 20 anni, che funziona e produce risultati concreti

Un consolidato modello di integrazione multidisciplinare, strutturato da più di 20 anni, che funziona e produce risultati concreti. Il percorso dedicato al piede diabetico si conferma un punto di riferimento fondamentale per i pazienti del territorio, grazie alla stretta sinergia tra la struttura di diabetologia, diretta da Alberto Di Carlo, e quella di ortopedia diretta da Giuseppe Lioci (capoarea) con il fondamentale contributo specialistico della diabetologa Ilaria Casadidio e dell’ortopedico Valerio Monaco, con dati negli ultimi anni davvero di grande rilevanza.

Il diabete, se non gestito correttamente, può portare a gravi complicazioni a carico degli arti inferiori. Il percorso lucchese punta sulla prevenzione e sul trattamento tempestivo delle lesioni, evitando, ove possibile, esiti invalidanti.

“Il segreto del successo di questo percorso – spiega il dottor Di Carlo – risiede nella capacità di far dialogare diverse figure professionali. Il paziente non è più costretto a rincorrere i vari specialisti, ma trova all’interno della nostra struttura una rete di protezione che va dal diabetologo all’ortopedico, passando per l’infermiere esperto e il podologo”.

Un pilastro fondamentale del percorso è l’attività congiunta ambulatoriale, nella quale il diabetologo e l’ortopedico hanno la possibilità di confrontarsi per la migliora gestione dei casi più complessi.

“I numeri registrati dalla nostra ortopedia in questo ambito – spiega il dottor Monaco – sono estremamente significativi e testimoniano un carico di lavoro importante, con una casistica in costante crescita sia per quanto riguarda gli interventi chirurgici sia le prestazioni ambulatoriali specialistiche. In particolare il nostro approccio permette di affrontare le problematiche strutturali del piede che, se trascurate, rappresentano la causa primaria di ulcere ricorrenti”.

Dal 2021 fino al 2025 sono più di 600 le visite congiunte eseguite, più di 400 gli interventi chirurgici in elezione a cui aggiungerne almeno un centinaio in urgenza. Anche per il 2026 l’andamento è in linea con gli anni precedenti. Si tratta quindi di numeri davvero significativi.

A Lucca il percorso per il piede diabetico garantisce: accesso rapido per le medicazioni e i controlli clinici, valutazione multidisciplinare per definire la migliore strategia terapeutica (medica o chirurgica), monitoraggio costante per prevenire le recidive attraverso l’uso di calzature e plantari adeguati.

Il consolidamento di questa attività a Lucca si inserisce nel più ampio progetto della Rete diabetologica aziendale, diretta da Graziano Di Cianni, volto a uniformare i protocolli di cura su tutto il territorio dell’Asl Toscana nord ovest.