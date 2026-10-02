Il Prefetto di Firenze lo aveva espulso, scoperto a imbrattare muri a Pietrasanta

I militari della compagnia carabinieri di Viareggio sono intervenuti a Pietrasanta nella frazione di Montiscendi, a s eguito di segnalazioni relative al deturpa mento dei muri di alcune abitazioni private, imbrattate con scritte da parte di un cittadino straniero .

I militari hanno individuat o un uomo di 27 anni, che condotto presso i locali della caserma per le procedure di identificazione, è risultato gravato di un provvedimento di espulsione dal territorio Nazionale emesso dal Prefetto di Firenze.

A seguito delle verifiche, da cui è emerso che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata dal cittadino extracomunitario era già stata definitivamente respinta, i carabinieri hanno provveduto al suo accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, dove rimarrà in custodia fino al completamento delle procedure volte al definitivo rimpatrio nel Paese d’origine.