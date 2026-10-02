L’appello di Mario Cipollini: “Date subito l’insegnante di sostegno al piccolo Daniele”

Un appello per smuovere gli ingranaggi della burocrazia e restituire al piccolo Daniele, 10 anni, il suo diritto allo studio. A metterci la faccia e la voce è un testimonial d’eccezione: l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini, che ha affidato a Instagram un duro appello per denunciare una situazione di stallo per un bambino di San Martino in Freddana.

Per Daniele dopo oltre due anni difficilissimi e una situazione di salute gravemente compromessa, lo scorso luglio è arrivata la svolta sperata: un trapianto di rene (lo scorso 22 di luglio, ndr) riuscito che gli ha restituito salute e speranza. Oramai in ottime condizioni fisiche e pronto a lasciarsi alle spalle l’isolamento e a recuperare il tempo perduto insieme ai suoi coetanei, il bambino si trova però costretto a rimanere ancora bloccato tra le mura di casa.

A un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, infatti, a Daniele non è ancora stata assegnata l’insegnante di sostegno indispensabile per consentirgli di riprendere in sicurezza e continuità il suo percorso formativo.

Cipollini ha deciso di intervenire di persona, girando un video direttamente dall’abitazione della famiglia del bambino per dare risonanza mediatica alla vicenda e sollecitare un intervento urgente delle autorità scolastiche: “Siamo qui soltanto a chiedere un’attenzione maggiore. Potete immaginare una famiglia che era in una condizione veramente critica, e che ora vede un bambino che sta bene e ha la possibilità di recuperare, ma che in realtà è qua fermo a casa. La scuola è iniziata da quasi un mese e ancora non c’è una programmazione per il suo percorso. Non vorremmo la maestra tra una o due settimane: la vorremmo ieri“,

L’ex re delle volate ha sottolineato di non voler sollevare polemiche né puntare il dito contro le istituzioni, ma di voler sensibilizzare direttamente l’ufficio scolastico interprovinciale e gli organi competenti per sbloccare la situazione prima possibile.