Perde in parte l’udito dopo una vita in falegnameria: riconosciuta la malattia professionale

Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro e nella persona del giudice Antonella De Luca , ha accolto il ricorso presentato da un ex falegname per il riconoscimento di una malattia professionale legata all’attività lavorativa svolta per decenni.

La vicenda riguarda un lavoratore che dal 1979 aveva operato nella produzione di mobili e infissi, rimanendo quotidianamente esposto al rumore di macchinari da falegnameria quali seghe a nastro, piallatrici, fresatrici e sistemi di aspirazione. A causa dell’esposizione prolungata, l’uomo aveva sviluppato un’ipoacusia bilaterale, una patologia rientrante tra quelle tabellate per le lavorazioni meccaniche del legno. Sebbene l’infermità fosse stata riconosciuta in sede amministrativa, l’Inail ne aveva inizialmente negato l’indennizzo.