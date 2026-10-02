La sentenza|
Perde in parte l’udito dopo una vita in falegnameria: riconosciuta la malattia professionale
Una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale ha riconosciuto il nesso causale fra lavoro e ipoacusia bilaterale
Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro e nella persona del giudice Antonella De Luca, ha accolto il ricorso presentato da un ex falegname per il riconoscimento di una malattia professionale legata all’attività lavorativa svolta per decenni.
La vicenda riguarda un lavoratore che dal 1979 aveva operato nella produzione di mobili e infissi, rimanendo quotidianamente esposto al rumore di macchinari da falegnameria quali seghe a nastro, piallatrici, fresatrici e sistemi di aspirazione. A causa dell’esposizione prolungata, l’uomo aveva sviluppato un’ipoacusia bilaterale, una patologia rientrante tra quelle tabellate per le lavorazioni meccaniche del legno. Sebbene l’infermità fosse stata riconosciuta in sede amministrativa, l’Inail ne aveva inizialmente negato l’indennizzo.
A seguito delle contestazioni sollevate dall’istituto assicuratore in merito alla sussistenza dei presupposti, il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale. Gli accertamenti peritali hanno confermato il nesso di causalità tra l’attività svolta e la riduzione dell’udito, stabilendo un danno biologico da ipoacusia che, sommato ai postumi per pregresse patologie professionali già riconosciute nella misura dell’8%, determina una menomazione complessiva dell’integrità psico-fisica pari al 22%.
Accogliendo pienamente le risultanze della perizia, iltTribunale ha dichiarato il diritto del lavoratore all’indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 22%, condannando l’Inail all’erogazione della relativa prestazione a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge. L’ente è stato altresì condannato al rifondimento delle spese di lite — liquidate in poco meno di 2500 euro oltre accessori di legge e al pagamento definitivo dei compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio.