Droga e materiale per confezionare le dosi in casa: arrestata una 34enne

Il controllo dei carabinieri è scattato nell’abitazione della donna. L’autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari

Aveva in casa sostanze stupefacenti e materiale ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi. Per questo una 34enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Lucca con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Gli accertamenti dei militari sono partiti da un controllo nella sua abitazione, dove è stata trovata la sostanza insieme agli oggetti utili a preparare le dosi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Lucca la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.