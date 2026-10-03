Lotta all’immigrazione clandestina, smantellati bivacchi a Viareggio: un 35enne irregolare sarà espulso

Proseguono a ritmo serrato i servizi dedicati al contrasto dell’immigrazione clandestina, alla prevenzione dei reati e al ripristino della legalità nelle aree degradate del territorio viareggino, disposti dal commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio.

Gli agenti della polizia hanno passato al setaccio diversi immobili e strutture in stato di abbandono e forte degrado situati in più quartieri della città, spesso segnalati come possibili rifugi di fortuna per soggetti irregolari e dediti ad attività illecite.

Nel quartiere Varignano, l’ispezione ha interessato un impianto abbandonato e gravemente danneggiato, all’interno del quale gli operatori hanno scovato e smantellato diversi giacigli e bivacchi allestiti abusivamente.

L’azione della polizia si è poi concentrata nella periferia ovest della città, in un’area dismessa all’interno della quale gli agenti hanno sorpreso e identificati diversi cittadini extracomunitari che ne avevano fatto la propria dimora precaria. Tutti i soggetti sono stati accompagnati fuori dalla struttura e le loro posizioni sono state immediatamente prese in carico dall’Ufficio immigrazione della questura di Lucca per le verifiche di rito.

Tra le persone identificate all’interno dell’area, una posizione in particolare ha rivelato elementi di spiccata pericolosità sociale: si tratta di un cittadino marocchino di 35 anni. La consultazione della banca dati della polizia ha infatti evidenziato che era già noto per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, oltre alla sua completa irregolarità sul territorio nazionale.