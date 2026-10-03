Si presenta al carrozziere come maresciallo dei carabinieri e lo minaccia: denunciato

Si sarebbe presentato come maresciallo dei carabinieri pur non avendo alcun incarico nell’Arma, e avrebbe sfruttato quella falsa qualifica per mettere paura a un artigiano del posto. Un 47enne è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Lucca per usurpazione di titoli, truffa e minaccia.

Al centro della vicenda ci sono presunte irregolarità nei pagamenti delle riparazioni della sua automobile e i comportamenti intimidatori che l’uomo avrebbe tenuto nei confronti del professionista, facendo leva su un ruolo che non gli appartiene.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, intensificati nei giorni scorsi in città e nelle periferie, i militari hanno denunciato poi altre cinque persone. Un 51enne e un 29enne rispondono di furto aggravato in concorso, dopo gli accertamenti avviati sull’ammanco di merce da un esercizio della grande distribuzione avvenuto lo scorso agosto.

Un 33enne è accusato di lesioni personali stradali e omissione di soccorso: sarebbe il responsabile di un incidente dopo il quale si sarebbe allontanato senza assistere l’altro conducente, rimasto ferito in modo giudicato guaribile in dieci giorni.

Un 42enne dovrà rispondere di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, per l’uso non autorizzato di una carta di credito risultata rubata.