Condannato a oltre 4 anni, il Gip sospende la pena perché tossicodipendente: la Cassazione annulla lo stop

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Lucca, annullando senza rinvio un’ordinanza con cui il Giudice dell’udienza preliminare – in funzione di giudice dell’esecuzione – aveva sospeso l’ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di origini marocchine, condannato a una pena complessiva di oltre 4 anni e 4 mesi di reclusione e a 21mila euro di multa.

La vicenda trae origine dall’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero lucchese a fine marzo 2026, rimasto ineseguito per l’iniziale irreperibilità del destinatario. Il giudice dell’esecuzione aveva successivamente disposto la sospensione temporanea del provvedimento per 30 giorni, con l’intento di consentire al condannato di presentare istanza di affidamento in prova in casi particolari come tossicodipendente.

Contro tale decisione la procura di Lucca ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando sia il difetto di competenza del giudice dell’esecuzione, sia la mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Dalla documentazione del Serd è emerso infatti che l’uomo, pur riconosciuto idoneo a un percorso riabilitativo, aveva interrotto ogni contatto con la struttura sanitaria già dall’ottobre 2024 per fare rientro nel proprio paese d’origine, rendendosi di fatto irreperibile ed evidenziando la totale assenza di un programma terapeutico in corso.

Gli ermellini della Prima Sezione Penale (presidente Stefano Aprile, relatore Giovanbattista Tona) hanno ritenuto fondate le doglianze degli inquirenti lucchesi. Nella sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell’esecuzione non possiede la competenza per concedere sospensioni discrezionali fuori dai casi previsti dal codice di procedura penale, materia spettante alla valutazione del pubblico ministero e della magistratura di sorveglianza.