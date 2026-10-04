Nella sentenza di divorzio non si fa riferimento all’assegno di mantenimento: all’ex coniuge spetta la pensione di reversibilità

Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in favore di una donna separata e poi divorziata, ribaltando il diniego opposto dall’Inps. La sentenza, pronunciata dalla giudice Antonella De Luca a seguito di trattazione cartolare, ha accolto pienamente il ricorso presentato dalla donna, assistita dall’avvocato Gabrio Bagnoli.

La vicenda prende le mosse dal decesso dell’ex marito, avvenuto nel settembre 2024. A seguito della scomparsa dell’uomo, la donna aveva presentato istanza all’Inps per ottenere il trattamento di reversibilità, ma l’istituto previdenziale aveva respinto la domanda. Secondo la ricostruzione dell’ente, la richiesta non poteva trovare accoglimento poiché nella sentenza di divorzio mancava un esplicito e formale riferimento al riconoscimento dell’assegno divorzile.

Nel corso del procedimento giudiziario è stato tuttavia ricostruito l’articolato storico familiare della coppia, separatasi consensualmente nel 2002. Successivamente, nel 2006, le parti avevano modificato le condizioni di separazione dinanzi al tribunale di Lucca, introducendo un assegno di mantenimento da 200 euro mensili a favore della donna a causa delle sue sopravvenute difficoltà economiche. Tale intesa patrimoniale era stata poi integralmente recepita e confermata nella sentenza di divorzio del 2010.

Accogliendo le tesi della difesa, il giudice del lavoro ha chiarito che l’assenza del formale richiamo normativo all’articolo 5 della legge sul divorzio non invalida la sostanza del diritto. Trattandosi di un supporto economico periodico riconosciuto in sede divisoria e in assenza di un nuovo coniuge superstite o di seconde nozze della donna, deve prevalere la realtà del sostegno economico effettivamente pattuito e goduto.