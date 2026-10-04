L'incidente|
Cronaca/
Si infortuna alla caviglia ad Arni, intervento congiunto di vigili del fuoco e Soccorso Alpino
4 ottobre 2026 | 23:36
L’escursionista di 30 anni è stato imbarellato e poi condotto al rendez vous con l’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Versilia
Intervento ad Arni, nel comune di Stazzema, nella serata di oggi (4 ottobre) per soccorrere un escursionista che si è infortunato a una caviglia.
Per l’intervento sono stati allertati i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano che hanno provveduto a imbarellarlo, visto che non poteva muoversi in autonomia e a trasportarlo al rendez vous con l’ambulanza per un successivo trasporto all’ospedale Versilia in codice giallo.
L’infortunato è un uomo di circa 30 anni.
Foto di archivio