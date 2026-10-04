Valanga di recensioni negative fake dopo l’esposizione della bandiera della Palestina nel locale

Un ristorante del centro storico di Lucca è finito al centro delle polemiche online dopo l’esposizione della bandiera palestinese all’ingresso e l’organizzazione di iniziative di solidarietà.

L’attività In Pasta Cibo e Convivio, situata in corso Garibaldi, è stata infatti presa di mira da un’ondata di recensioni negative pubblicate su Google da utenti presumibilmente infastiditi dalla presenza del simbolo e dalle posizioni assunte dal locale.

A denunciare pubblicamente l’accaduto sono stati gli stessi gestori, che hanno espresso tutta la loro amarezza per quanto sta accadendo, pubblicando sui social le recensioni false e penalizzanti: “Ci teniamo a condividere con i nostri clienti quello che siamo costretti a subire in questi giorni da una serie di persone che nel nostro locale non sono mai entrate ma che sono solo fortemente infastidite dalla bandiera della Palestina che è esposta nella nostra vetrina”. Lo staff ha rivendicato con fermezza la scelta fatta, richiamando i principi fondamentali del nostro ordinamento: “Diciamo a tutti che per fortuna l’Italia è ancora un paese la cui Costituzione sancisce e tutela la libertà di espressione. Noi sappiamo da che parte stare e questi comportamenti sleali non fanno altro che dimostrarlo”. Da qui l’appello rivolto alla clientela reale: “Invitiamo chi viene da noi a dedicarci qualche minuto del suo tempo per scrivere una recensione su Google che esprime davvero la sua opinione sul nostro lavoro”, concludendo il messaggio con un perentorio “Grazie e ora e sempre Resistenza”.