Il fatto|
Valanga di recensioni negative fake dopo l’esposizione della bandiera della Palestina nel locale
È successo a un ristorante del centro di Lucca. Appello dei gestori: “Rispondiamo con opinioni vere”. Solidarietà da Bianucci
Un ristorante del centro storico di Lucca è finito al centro delle polemiche online dopo l’esposizione della bandiera palestinese all’ingresso e l’organizzazione di iniziative di solidarietà.
L’attività In Pasta Cibo e Convivio, situata in corso Garibaldi, è stata infatti presa di mira da un’ondata di recensioni negative pubblicate su Google da utenti presumibilmente infastiditi dalla presenza del simbolo e dalle posizioni assunte dal locale.
A denunciare pubblicamente l’accaduto sono stati gli stessi gestori, che hanno espresso tutta la loro amarezza per quanto sta accadendo, pubblicando sui social le recensioni false e penalizzanti: “Ci teniamo a condividere con i nostri clienti quello che siamo costretti a subire in questi giorni da una serie di persone che nel nostro locale non sono mai entrate ma che sono solo fortemente infastidite dalla bandiera della Palestina che è esposta nella nostra vetrina”. Lo staff ha rivendicato con fermezza la scelta fatta, richiamando i principi fondamentali del nostro ordinamento: “Diciamo a tutti che per fortuna l’Italia è ancora un paese la cui Costituzione sancisce e tutela la libertà di espressione. Noi sappiamo da che parte stare e questi comportamenti sleali non fanno altro che dimostrarlo”. Da qui l’appello rivolto alla clientela reale: “Invitiamo chi viene da noi a dedicarci qualche minuto del suo tempo per scrivere una recensione su Google che esprime davvero la sua opinione sul nostro lavoro”, concludendo il messaggio con un perentorio “Grazie e ora e sempre Resistenza”.
Sulla vicenda è celermente intervenuto anche il consigliere comunale Daniele Bianucci (Sinistra Con), esprimendo vicinanza ai giovani ristoratori: “Tutte le persone che frequentano In Pasta Cibo e Convivio di corso Garibaldi sanno bene come questo piccolo e particolare ristorante offra cibo di qualità, con una gentilezza estrema e tra l’altro a prezzi contenuti”. L’esponente politico stigmatizza la condotta degli utenti che stanno prendendo di mira l’attività: “Da alcuni giorni l’attività è sotto attacco, con recensioni completamente false e offensive, da parte di persone che non sono mai state clienti, ma che sono solo infastidite dal fatto che all’entrata il gruppo dei gestori abbia appeso una bandiera palestinese”. Bianucci ha infine rivolto un invito a tutta la cittadinanza: “Non lasciamo soli queste ragazze e questi ragazzi e sosteniamo il loro coraggio di assumere, in maniera assolutamente rispettosa, la propria opinione e la propria solidarietà: una ragione in più per provare (per chi non c’è mai stato) o per tornare ad assaggiare una cucina di cui vi innamorerete”.