Continue modifiche peggiorative al contratto di agenzia di un informatore scientifico: le dimissioni sono legittime

In soli nove mesi di lavoro, il professionista si sarebbe visto recapitare ben tre distinte comunicazioni: ha diritto all’indennità di preavviso

Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro (giudice Giovanni Piccioli), ha accolto il ricorso presentato da un agente di commercio ed informatore scientifico nei confronti della società mandante, accertando che la risoluzione del rapporto di agenzia è avvenuta per giusta causa a seguito dei reiterati e scorretti interventi di modifica contrattuale attuati dall’azienda.

La vicenda trae origine da un contratto di agenzia a tempo indeterminato stipulato nel febbraio 2022 per la promozione di vendite nella zona di Firenze. Nell’arco di soli nove mesi di lavoro, il professionista si sarebbe visto recapitare ben tre distinte comunicazioni di variazione contrattuale peggiorative riguardanti zone, clienti, prodotti e provvigioni. In particolare, la terza modifica, risalente all’inizio di dicembre 2022, era stata trasmessa all’agente soltanto poco prima di Natale tramite un messaggio WhatsApp dal proprio capoarea, il quale ne aveva peraltro minimizzato la portata rassicurando il lavoratore. A fronte di questo comportamento, l’agente aveva rifiutato la variazione rassegnando le dimissioni per giusta causa e richiedendo l’indennità di preavviso, negata però dalla società.

Nella sentenza pubblicata l’1 ottobre scorso il giudice ha sottolineato come la condotta della società abbia violato i principi fondamentali di correttezza e buona fede. Il susseguirsi di tre modifiche in un lasso di tempo così ridotto e la tardiva e parziale comunicazione dei contenuti dell’ultima variazione hanno alterato l’equilibrio economico del rapporto e leso il legame fiduciario.