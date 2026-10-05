Disabile paga il biglietto per assistere alla partita del nipote, la segnalazione: “Una situazione vergognosa”

Amarezza e sconcerto in una famiglia dopo una partita alla quale partecipava il nipote. A raccontarlo è un testimone dell’episodio, che segnala come una persona con disabilità sia stata costretta a pagare il biglietto per assistere all’evento. “Trovo inaccettabile – spiega – che durante una partita una persona con disabilità sia stata obbligata a pagare per poter entrare. È una situazione profondamente vergognosa, che mi ha lasciato molta amarezza”.