Disabile paga il biglietto per assistere alla partita del nipote, la segnalazione: “Una situazione vergognosa”
Un familiare racconta l’episodio avvenuto durante una gara giovanile e chiede più attenzione verso le persone fragili e le loro famiglie
Amarezza e sconcerto in una famiglia dopo una partita alla quale partecipava il nipote. A raccontarlo è un testimone dell’episodio, che segnala come una persona con disabilità sia stata costretta a pagare il biglietto per assistere all’evento. “Trovo inaccettabile – spiega – che durante una partita una persona con disabilità sia stata obbligata a pagare per poter entrare. È una situazione profondamente vergognosa, che mi ha lasciato molta amarezza”.
Per il testimone, in un contesto sportivo e familiare dovrebbero prevalere altri valori. “Soprattutto in questi ambienti – sottolinea – dovrebbero esserci sensibilità, inclusione e rispetto per le persone più fragili”.
A pesare, più della cifra, è una questione di principio. “Non si tratta soltanto dei soldi pagati – precisa – ma del principio: una persona con disabilità dovrebbe poter vivere una giornata di sport senza sentirsi discriminata o trattata come un semplice spettatore da cui incassare un biglietto”.
Da qui l’auspicio rivolto a chi organizza le manifestazioni. “Mi auguro che episodi di questo genere facciano riflettere – conclude – e che in futuro ci sia maggiore attenzione verso le persone con disabilità e le loro famiglie. Lo sport dovrebbe essere prima di tutto inclusione, rispetto e condivisione: è questo il messaggio che vorremmo trasmettere ai nostri ragazzi”.