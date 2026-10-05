Il Comune occupa il terreno in maniera illegittima per i lavori: condannato a risarcire il proprietario

La Corte d’appello di Firenze ha accolto il ricorso presentato dal comproprietario ed ex socio di un’azienda immobiliare in merito all’indennizzo dovuto dal Comune di Massarosa per la procedura di acquisizione sanante di alcuni terreni situati nella zona industriale e produttiva di Montramito.

La vicenda trae origine da un prolungato contenzioso legato ai lavori pubblici di urbanizzazione primaria, sistemazione viaria e regimazione idraulica eseguiti nell’area tra via Fondacci e via Fioraio. Nel 2012 l’ente locale aveva occupato d’urgenza oltre duemila metri quadrati di terreni per realizzare le opere, ma il procedimento espropriativo ordinario non si era mai concluso con un decreto finale ed era stato successivamente annullato dall’amministrazione. Di fronte all’occupazione divenuta illegittima, nel marzo 2021 il Comune – nelle more dichiarato in dissesto finanziario – aveva disposto l’acquisizione sanante delle aree al proprio patrimonio indisponibile, stimando l’indennizzo complessivo in soli 1.126 euro. L’amministrazione sosteneva infatti che si trattasse di superfici agricole destinate a pascolo e soggette a un originario obbligo di cessione gratuita a titolo di standard urbanistici.

Il proprietario ha quindi impugnato la stima dinanzi ai giudici fiorentini (presidente Daniela Lococo, consigliere relatore Leonardo Scionti, consigliere Chiara Ermini), chiedendo il riconoscimento del reale valore dei beni e delle opere realizzate sui terreni.

Con l’ordinanza pubblicata il 29 settembre 2026, i giudici della Sezione Prima Civile hanno respinto la tesi del Comune, evidenziando che non è emerso alcun titolo convenzionale o prova documentale di un obbligo di cessione gratuita o dell’esistenza di servitù di uso pubblico idonee ad annullare il valore dei beni. Recependo gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio svolta durante il processo, la Corte ha riconosciuto sia il valore di mercato dei terreni sia la rilevanza economica delle opere e migliorie preesistenti, quali le sottofondazioni e la struttura viaria.

La Corte d’Appello ha condannato il Comune di Massarosa a pagare al proprietario la somma complessiva di 361.320 euro. L’importo comprende 236.200 euro per il danno patrimoniale legato al valore venale dei beni, 23.620 euro a titolo di danno non patrimoniale (pari al 10% del valore venale) e 101.500 euro per il risarcimento dell’occupazione illegittima protrattasi per oltre otto anni, oltre agli interessi legali.