La mancata consegna del verbale di assemblea straordinaria costa ai condomini 5mila euro di spese legali

Il tribunale di Lucca (giudice unico Giovanni Piccioli) si è pronunciato al termine dell’udienza dell’1 ottobre su una controversia condominiale nata dal diniego di consegna del verbale di un’assemblea straordinaria.

La vicenda trae origine da una richiesta avanzata da due condomini, comproprietari di un appartamento situato al secondo e ultimo piano di un immobile a Sant’Anna. A causa di problemi di impermeabilizzazione del tetto e di conseguenti infiltrazioni che avevano causato consistenti danni alla loro abitazione – stimati in oltre 29mila euro in sede di accertamento tecnico preventivo –, i due proprietari avevano proposto un accordo bonario al condominio. L’assemblea condominiale del 6 marzo 2025, alla quale i due interessati non erano stati convocati per via del conflitto di interessi, aveva deciso di respingere la proposta di transazione. Successivamente, di fronte al rifiuto dell’amministratore di rilasciare loro una copia del verbale della riunione, i condomini avevano ottenuto un decreto ingiuntivo dal tribunale di Lucca per la consegna del documento.

Il condominio aveva si erano opposti al decreto ingiuntivo, sostenendo che i richiedenti non avessero diritto a ricevere il verbale poiché non convocati all’assemblea e trattandosi di una delibera a natura esclusivamente processuale riguardante la gestione della lite.

All’esito del giudizio ex articolo 281-sexies del codice di procedura civile, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo, in quanto nelle more del processo il condominio ha provveduto a consegnare la copia del verbale richiesto.