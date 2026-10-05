Non garantisce la prenotazione della tenda in spiaggia come pattuito: dovrà risarcire la vacanza rovinata

La Corte d’Appello di Firenze ha ribaltato, seppur parzialmente, la sentenza di primo grado del tribunale di Lucca riguardante una lite estiva tra un villeggiante e la gestione di uno stabilimento balneare di Tonfano, a Marina di Pietrasanta. I giudici fiorentini (presidente Riccardo Guida, relatore Paolo Masetti) hanno riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte del bagno, condannandolo a risarcire il turista per il danno non patrimoniale da ‘vacanza rovinata’.

La vicenda risale all’agosto del 2018, quando l’uomo aveva programmato le ferie estive in Versilia insieme alla famiglia e ai parenti. Secondo gli accordi presi a primavera, la prenotazione prevedeva l’uso di una tenda nella seconda metà del mese. Tuttavia, arrivata la data del 13 agosto, il gestore dello stabilimento non aveva garantito la disponibilità della struttura concordata. Di fronte all’impossibilità di trovare un’ulteriore sistemazione negli stabilimenti balneari limitrofi e alla particolare esigenza di accogliere familiari con difficoltà motorie e minori, la famiglia era stata costretta a interrompere la villeggiatura e a fare rientro anticipato nella propria abitazione.

In appello, la Terza Sezione Civile ha evidenziato come l’onere di provare l’esatto adempimento spettasse al gestore dello stabilimento. Ritenendo maggiormente attendibili le testimonianze e la ricostruzione dell’attore, la Corte ha riconosciuto il danno non patrimoniale legato alla perdita del periodo centrale di riposo e svago, liquidando equitativamente in favore del cliente la somma di 3mila euro, oltre agli interessi di legge. È stata invece respinta la richiesta di rimborso dell’affitto della casa vacanze per mancanza di idonea prova documentale sui saldi eseguiti.

La Corte ha infine confermato il debito di 620 euro a carico del turista nei confronti dello stabilimento per i servizi fruiti nei primi dodici giorni di agosto, non essendoci prova del pagamento in contanti.