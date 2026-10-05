Rifiuti anche pericolosi nei pressi della scuola: sequestrata discarica abusiva

Capitaneria di Porto e Polizia di Stato a Viareggio hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva nei pressi della scuola Jenco: posti sotto sequestro penale circa 20 metri cubi di rifiuti, inclusi materiali speciali e pericolosi.

Nell’ambito dei servizi di controllo congiunto del territorio, il personale del commissariato di polizia di Viareggio e del nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di Viareggio hanno condotto un intervento straordinario in via Giannessi a Viareggio, nelle immediate vicinanze del plesso scolastico. L’operazione ha tratto origine da una segnalazione riguardante la presenza di una discarica abusiva e la presunta dimora nell’area di alcuni soggetti extracomunitari irregolari. L’intervento è stato predisposto dalla necessità di coniugare contestualmente sia i riscontri di natura ambientale, sia le verifiche in materia di immigrazione.

Sul posto gli operatori hanno accertato un ingente e stratificato accumulo di rifiuti, quantificabile in circa 20 metri cubi, riconducibile a reiterati abbandoni ad opera di soggetti allo stato non identificati. I materiali si trovavano in parte sul ciglio della strada pubblica e in gran parte all’interno dell’area di pertinenza dell’immobile recintato.