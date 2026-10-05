“Strade bloccate e insicure”: Borgo Giannotti diventa la giungla del parcheggio selvaggio

E’ caos parcheggi in Borgo Giannotti secondo i residenti. Che raccontano come le autovetture vengono lasciate sistematicamente per ore in doppia fila, a ridosso degli incroci, sulle strisce pedonali e, in alcuni casi, arrivano persino a invadere lo stretto marciapiede.

A seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti della zona, le telecamere di Lucca in Diretta si sono recate sul posto per verificare il quadro generale, che si è rivelato tutt’altro che rassicurante.

“In via Borgo Giannotti – spiega un cittadino – sono ormai stabilmente presenti due file di auto in sosta, tanto che oggi transitare lungo la strada è diventato davvero difficoltoso, con evidenti intralci alla circolazione. Gli spazi destinati ai pedoni e alle persone con disabilità risultano del tutto inadeguati. La situazione è particolarmente preoccupante per chi si muove in bicicletta: con i veicoli parcheggiati su entrambi i lati e la carreggiata ristretta, percorrere la via è diventato pericoloso, costringendo spesso i ciclisti a sfiorare le auto in transito”.

Giunti sul posto, la realtà è apparsa esattamente conforme a quanto descritto. In diversi punti di Borgo Giannotti le auto si trovano in doppia fila o fuori dagli stalli proprio in corrispondenza delle intersezioni, rendendo gli incroci insidiosi. Le criticità maggiori le riscontrano pedoni, ciclisti e utenti dei monopattini elettrici. Eppure lungo la strada non mancano stalli a pagamento liberi. A incidere potrebbe essere anche la recente introduzione delle nuove colonnine per il parcheggio: pur rimanendo la gratuità per i primi 15 minuti, è diventato obbligatorio inserire il numero di targa. È probabile che diversi conducenti preferiscano lasciare l’auto in doppia fila anziché sottoporsi a quello che descrivono come un adempimento burocratico fastidioso e superfluo.

Stando alla segnalazione, il disordine è costante durante tutto l’arco della giornata, ma il picco più critico si registra nelle ore serali. “La situazione peggiora a sera inoltrata e di notte, quando in via Ridolfi e nelle traverse circostanti si assiste sistematicamente alla sosta selvaggia, con veicoli abbandonati dovunque. A questo si aggiunge un altro aspetto che meriterebbe approfondimenti: la totale assenza, o quantomeno la forte carenza, di controlli sulla sosta e sui parcometri. Sarebbe utile sapere quali verifiche vengano effettivamente svolte nella zona e quante sanzioni vengano elevate”.