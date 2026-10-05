Trovato a bordo di un’auto segnalata in casi di truffe agli anziani: nei guai un 31enne georgiano

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio voluti per il contrasto ai reati predatori e alla tutela delle fasce deboli dalla poliai, nel pomeriggio di ieri (4 ottobre) una pattuglia della squadra volante del commissariato di Viareggio, ha proceduto al controllo di un’autovettura Volkswagen T-Roc, con a bordo un cittadino georgiano di 31 anni.

Dagli accertamenti immediati eseguiti tramite la banca dati della forze di polizia, la vettura è risultata essere colpita da una nota di rintraccio diramata lo scorso da un comando dei carabinieri del nord Italia. Il veicolo era infatti già stato segnalato comevettore operativo utilizzato per la commissione seriale e sistematica di truffe ai danni di anziani.

A seguito dell’ispezione dettagliata dell’autovettura, i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro giudiziario un ingente quantitativo di prodotti alimentari e per la cura della persona, per un totale di 688 articoli, privi di qualsiasi documentazione d’acquisto o giustificazione sul possesso, verosimilmente destinati al mercato nero o frutto di furti seriali.

La convergenza degli elementi raccolti ha tracciato il profilo di un’attività illecita reiterata e itinerante, condotta con un modus operandi consolidato volto a colpire sia gli anziani sia le catene della grande distribuzione.