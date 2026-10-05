La terra trema|
Un’altra lieve scossa di terremoto con epicentro in Mediavalle: sisma di magnitudo 2.5 a Coreglia
Il movimento tellurico è stato avvertito in particolare vicino all’epicentro e nella zona nord del comune di Lucca. Nessun danno né feriti
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,5 è stata registrata oggi (5 ottobre) alle 10,51 in provincia di Lucca. L’epicentro è stato individuato a Coreglia Antelminelli, come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).
Si tratta di un evento di lieve entità, di quelli che gli strumenti della rete sismica nazionale rilevano con una certa frequenza e che raramente vengono avvertiti dalla popolazione. Il sisma, comunque, è stato avvertito da una parte della popolazione, soprattutto nelle vicinanze dell’epicentro, nella zona nord del Comune di Lucca e ai piani alti delle abitazioni.
Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.