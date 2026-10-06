Al via le vaccinazioni gratuite contro influenza e Covid: si parte domani per la prima e il 14 ottobre per la seconda. L’offerta è riservata alle persone più a rischio, per lavoro o patologie, e i due vaccini possono essere somministrati anche simultaneamente, fatte salve specifiche valutazioni mediche e cliniche. Come negli anni passati la possibilità di aderire avverrà attraverso più canali e procedure, in modo semplice e capillare.

“Vaccinarsi ora è un modo per garantire una protezione tempestiva in vista della stagione autunnale e invernale – spiegano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni -. I vaccini sono strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute, per il singolo e per la collettività”. Proteggono infatti dalle forme più gravi di malattia, contribuiscono a tutelare le persone più fragili e vulnerabili e permettono di ridurre il ricorso alle cure e alle ospedalizzazioni. “Un vantaggio dunque – concludono Giani e Monni – per la salute delle persone, ma con un impatto positivo anche sulla sostenibilità del servizio sanitario regionale”.

Vaccini per l’influenza

Da domani (7 ottobre) i medici di medicina generale – in collaborazione con il personale delle aziende sanitarie territoriali – inizieranno a vaccinare contro l’influenza gli ospiti della Rsa. Dal 14 ottobre la campagna antinfluenzale sarà estesa ai bambini da sei mesi a sei anni e ai sessantenni e ultrasessantenni. Dall’11 novembre potranno vaccinarsi, gratuitamente, anche le altre categorie individuate dalla circolare annuale del Ministero, ovvero oggetti fragili e malati cronici indipendentemente dall’età, donne in gravidanza, personale sanitario e socio sanitario (compresi studenti in tirocinio), addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. La vaccinazione sarà effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Sessantenni ed over 60 potranno rivolgersi anche alle farmacie convenzionate che hanno attivato il servizio.

Campagna contro il Covid

Il 14 ottobre partirà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19: si inizia anche in questo caso dagli ospiti delle Rsa e le categorie individuate dalla circolare ministeriale. La vaccinazione sarà effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ma gli over60 potranno vaccinarsi anche nelle farmacie convenzionate. Dal 21 ottobre lo si potrà fare pure nei centri vaccinali delle aziende sanitarie. Le prenotazioni sul portale regionale si apriranno il 14 ottobre.

Il vaccino contro il Covid, come per le precedenti campagne, è messo a disposizione dal ministero della salute, che dal 29 settembre ha avviato l’organizzazione della distribuzione alle Regioni. Verrà utilizzata una formulazione di vaccino a mRna con aggiornamento alla variante Xfg.