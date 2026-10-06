L'appello|
Cane ingoia un intero blister di farmaci antiepilessia e ora ha bisogno di cure: appello per un sostegno
Nina, cucciola di 8 mesi, incrocio fra pitbull e labrador deve sottoporsi ad esami e trasfusioni: servono 7mila euro. Raccolta su Gofundme
Lei è Nina, una cucciola di 8 mesi, un’incrocio tra pitbull e labrador, dolcissima e piena di vita.
Purtroppo è successo qualcosa di terribile: Nina ha ingerito un intero pacchetto di pasticche utilizzate per le crisi epilettiche del suo fratellino. Da quel momento la sua situazione è diventata molto grave e ha bisogno di essere seguita costantemente dai veterinari.
I medici hanno spiegato che Nina deve sottoporsi a numerosi esami, visite e cure, e che potrebbe aver bisogno anche di trasfusioni di sangue finché non riuscirà a riprendersi.
Per continuare tutte le cure ci è stata indicata una spesa di circa 7mila euro.
Di qui l’appello per raccogliere fondi per le cure: “Una cifra enorme per noi – dicono i suoi ‘umani’ – che purtroppo non abbiamo la possibilità economica di sostenere da soli. La cosa più difficile è sapere che Nina ha ancora bisogno di noi e che, senza le cure necessarie, rischiamo di non poter continuare il percorso medico di cui ha bisogno. Per questo vi chiediamo, con il cuore in mano, un piccolo aiuto. Non importa quanto: anche 1, 2 o 5 euro possono fare la differenza. Se non potete donare, vi chiediamo almeno di condividere questa raccolta: più persone la vedranno, più possibilità avremo di aiutare Nina. Vi prego, aiutateci a darle una possibilità. Nina è solo una cucciola e vogliamo fare tutto il possibile per riportarla a casa, sana e felice, e vederla tornare a correre come prima. Ogni donazione sarà destinata alle visite, agli esami, alle terapie, alle eventuali trasfusioni e alle cure veterinarie necessarie per la sua ripresa”.
“Aiutateci a salvare Nina – conclude l’appello – Anche una piccola donazione può diventare parte della sua possibilità di vivere. Grazie di cuore a chiunque ci aiuterà, a chi condividerà e a chi semplicemente penserà a Nina”.
Qui il link per donare.