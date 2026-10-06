Cane ingoia un intero blister di farmaci antiepilessia e ora ha bisogno di cure: appello per un sostegno

Purtroppo è successo qualcosa di terribile: Nina ha ingerito un intero pacchetto di pasticche utilizzate per le crisi epilettiche del suo fratellino. Da quel momento la sua situazione è diventata molto grave e ha bisogno di essere seguita costantemente dai veterinari.

Di qui l’appello per raccogliere fondi per le cure: “Una cifra enorme per noi – dicono i suoi ‘umani’ – che purtroppo non abbiamo la possibilità economica di sostenere da soli. La cosa più difficile è sapere che Nina ha ancora bisogno di noi e che, senza le cure necessarie, rischiamo di non poter continuare il percorso medico di cui ha bisogno. Per questo vi chiediamo, con il cuore in mano, un piccolo aiuto. Non importa quanto: anche 1, 2 o 5 euro possono fare la differenza. Se non potete donare, vi chiediamo almeno di condividere questa raccolta: più persone la vedranno, più possibilità avremo di aiutare Nina. Vi prego, aiutateci a darle una possibilità. Nina è solo una cucciola e vogliamo fare tutto il possibile per riportarla a casa, sana e felice, e vederla tornare a correre come prima. Ogni donazione sarà destinata alle visite, agli esami, alle terapie, alle eventuali trasfusioni e alle cure veterinarie necessarie per la sua ripresa”.