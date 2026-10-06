La visita|
il direttore regionale dei vigili del fuoco Marco Frezza in visita al comando provinciale di Lucca
Appuntamento in occasione della conclusione del suo incarico regionale. È stato accolto dal comandante provinciale, Salvatore Concolino
Si è svolta questa mattina (6 ottobre), al comando dei vigili del fuoco di Lucca, la visita dell’ingegner Marco Frezza, direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana, in occasione della conclusione del suo incarico regionale, assunto a dicembre del 2022.
Il direttore è stato accolto all’ingresso dal comandante provinciale, ingegner Salvatore Concolino, e ha successivamente incontrato i funzionari del comando. La visita è proseguita in sala operativa e si è conclusa con un momento di saluto alla presenza del personale operativo e tecnico-professionale, dei capi turno, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti della sezione provinciale di Lucca dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco.
Nel corso dell’incontro, l’ingegner Frezza ha rivolto un sentito ringraziamento al personale del comando per l’impegno e la professionalità dimostrati negli anni di comune servizio.
Il comandante Concolino, a nome di tutto il personale del comando di Lucca, ha espresso all’ingegner Frezza la propria gratitudine per l’attenzione, il sostegno e la vicinanza sempre assicurati al territorio lucchese, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico a Roma di direttore della direzione centrale dell’innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.