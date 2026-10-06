il direttore regionale dei vigili del fuoco Marco Frezza in visita al comando provinciale di Lucca

Il direttore è stato accolto all’ingresso dal comandante provinciale, ingegner Salvatore Concolino, e ha successivamente incontrato i funzionari del comando. La visita è proseguita in sala operativa e si è conclusa con un momento di saluto alla presenza del personale operativo e tecnico-professionale, dei capi turno, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti della sezione provinciale di Lucca dell’Associazione nazionale dei vigili del fuoco.