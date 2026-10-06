Lutto nel calcio dilettantistico: addio a Gabriele Sabatini, ex centrocampista e allenatore

Aveva 50 anni; cresciuto nel Milan e in gialloblù a Castelnuovo nel 1995/1996, ha poi allenato diverse squadre tra Liguria e Lunigiana

C’è anche il Castelnuovo Garfagnana tra le società che piangono Gabriele Sabatini, ex centrocampista e allenatore morto a 50 anni. Aveva vestito la maglia gialloblù nella stagione 1995/1996, quella che coincise con la prima militanza della squadra garfagnina nel campionato nazionale dilettanti.

La società ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia per la prematura scomparsa, ricordandolo come un tecnico molto apprezzato e un ex giocatore del club. Sabatini lascia la moglie Francesca Rollini, i due figli e i genitori. Alla famiglia si sono stretti anche le altre società sportive e le tante persone che lo hanno conosciuto dentro e fuori dal campo.

Centrocampista che guidava il gioco della squadra, Sabatini era cresciuto nelle giovanili del Milan, dove fu convocato nelle selezioni nazionali Under 15 e Under 16, in un gruppo che comprendeva Nesta, Totti, Simone Inzaghi e Morfeo. Un grave infortunio gli impedì però di salire di categoria. Dopo un periodo nel dilettantismo piemontese tornò nello Spezzino, prima alla Fo.Ce Vara e poi alla Sarzanese, dove giocò per sei stagioni. Il punto più alto della carriera fu il 5 ottobre 2008, quando la sua Sarzanese vinse in casa dello Spezia.