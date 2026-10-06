Spaccata nella gioielleria del centro commerciale

Con un’auto, probabilmente rubata, hanno sfondato prima l’uscita d’emergenza del centro commerciale alla Santissima Annunziata e poi la saracinesca della gioielleria interna . A quel punto, è scattato l’allarme e i ladri sono dovuti scappare insieme al bottino , ancora in corso di quantificazione ma comunque meno rilevante di quello che poteva essere.

Erano le 2 circa della notte scorsa, tra il 5 e il 6 ottobre, quando sul posto sono arrivati vigilanza privata e carabinieri. Di sicuro la banda aveva un’altra vettura fuori il centro commerciale che li attendeva, visto che la panda grigia utilizzata per il colpo è stata rinvenuta all’interno del lungo corridoio del centro commerciale, proprio di fronte alla saracinesca divelta. I ladri, con tutta probabilità, dal parcheggio che si collega con via delle Cornacchie, hanno superato una sbarra, evitando i panettoni gialli. Non potendo sfondare l’ingresso principale munito di pioli, si sono diretti verso l’uscita di sicurezza posta nel lato est dell’edificio, a quel punto usando la macchina come un ariete hanno divelto la porta e sono entrati nel corridoio interno. La zona è attentamente video sorvegliata e al vaglio degli inquirenti sono finiti i filmati delle telecamere sia interne che esterne.