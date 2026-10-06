Stop al fermo amministrativo dell’auto di un cittadino affetto da gravi patologie

Nel ricorso predisposto dall’avvocato Fusi sono stati evidenziati vari profili di illegittimità, fondati in primis sul diritto fondamentale alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione e dalle normative internazionali. La tesi difensiva ha equiparato i veicoli adibiti al trasporto di soggetti con gravi disabilità o patologie agli automezzi di soccorso e alle ambulanze — beni sui quali è vietata l’applicazione di misure esecutive o cautelari —, evidenziando come l’impossibilità di utilizzare l’auto per un malato grave equivalga di fatto a una privazione del diritto alle cure indispensabili e alla vita. A supporto dell’istanza sono stati citati anche rilevanti precedenti giurisprudenziali, tra cui pronunce del Tribunale di Lucca e del Tribunale di Napoli, che avevano già ravvisato un danno grave e irreparabile per condotte analoghe da parte dell’amministrazione finanziaria.