In tribunale|
Stop al fermo amministrativo dell’auto di un cittadino affetto da gravi patologie
L’avvocato Emanuele Fusi aveva presentato formale ricorso e il giudice di pace ha accolto l’istanza cautelare: udienza il 19 gennaio
Il giudice di pace di Lucca Patrizia Venuti ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’avvocato Emanuele Fusi, sospendendo l’efficacia esecutiva del fermo amministrativo applicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle autovetture di un cittadino affetto da gravi patologie.
La decisione giunge a seguito di un ricorso formale reso necessario dall’inutilità delle diffide stragiudiziali inviate dal legale prima dell’iscrizione delle ganasce fiscali. Nonostante la formale trasmissione della documentazione medica attestante la seria situazione sanitaria e la necessità del mezzo di trasporto per raggiungere i presidi sanitari anche fuori regione, l’agente della riscossione aveva comunque proceduto con il provvedimento cautelare.
Nel ricorso predisposto dall’avvocato Fusi sono stati evidenziati vari profili di illegittimità, fondati in primis sul diritto fondamentale alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione e dalle normative internazionali. La tesi difensiva ha equiparato i veicoli adibiti al trasporto di soggetti con gravi disabilità o patologie agli automezzi di soccorso e alle ambulanze — beni sui quali è vietata l’applicazione di misure esecutive o cautelari —, evidenziando come l’impossibilità di utilizzare l’auto per un malato grave equivalga di fatto a una privazione del diritto alle cure indispensabili e alla vita. A supporto dell’istanza sono stati citati anche rilevanti precedenti giurisprudenziali, tra cui pronunce del Tribunale di Lucca e del Tribunale di Napoli, che avevano già ravvisato un danno grave e irreparabile per condotte analoghe da parte dell’amministrazione finanziaria.
Preso atto dei presupposti e della documentazione allegata, il giudice di pace ha emesso il decreto del 3 ottobre scorso con cui ha disposto la sospensione immediata del fermo amministrativo opposto.
Contestualmente, il magistrato ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il prossimo 19 gennaio 2027, assegnando i termini per la notifica agli atti e la costituzione in giudizio dell’ente creditore.