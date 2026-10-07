Dieci mesi senza un accordo, lavoratori Lucart in presidio davanti ai cancelli del Miac

“Siamo qui a protestare perché non riusciamo a chiudere il contratto di secondo livello con l’azienda, scaduto ad inizio anno a causa dell’ostruzione che ci fa l’azienda – dice Massimo Fili rappresentante di Fistel Cigl -. Non ci vengono incontro alle nostre richieste e noi non possiamo andare incontro alle loro. Noi chiediamo una equiparazione del premio agli andamenti economici di questi anni. Abbiamo chiesto una piattaforma per il rispetto della salubrità e della sicurezza aziendale, ma soprattutto lo scontro riguarda la cifra finale dei buono pasto e dei buoni per gli acquisti. L’azienda ci chiede un nuovo parametro sulla mutua, chiamato Ipp, che noi non possiamo accettare. Quando un operaio va in mutua ha un certificato medico di un ufficiale e basta. L’azienda ci ha già bloccato i buoni pasti dal primo di ottobre, considerate che ogni famiglia perde circa 160 euro il mese, solamente da questo. Noi non accettiamo di essere ricattati in questa maniera. Lui abbiamo fatto tutte le aperture possibili, siamo venuti incontro all’azienda e dal canto loro non sono stati onesti. All’inizio hanno detto che i soldi non c’erano, per via degli investimenti, invece ora sotto ricatto i soldi sono usciti fuori. Fra l’altro mi sembra, che se sta a noi cittadini dover restituire i soldi del Pnrr che ha preso la nostra azienda , ma alemeno che investa in Italia, non all’estero per fare una macchina nuova. Siamo contenti che l’azienda progredisca, ma possiamo progredire anche in Italia e accontentare gli operai anche in Italia”.