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Gina, due anni e bellissima, cerca un’adozione urgente dopo una rinuncia di proprietà

7 ottobre 2026 | 17:02
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di Redazione

Redazione

Gina, due anni e bellissima, cerca un&#8217;adozione urgente dopo una rinuncia di proprietà

Socializzata e allegra, ha bisogno subito di una famiglia ma non è adatta alla caccia: obiettivo è quello di evitarle il canile

Gina, due anni, bellissima, cerca adozione urgentissima.

Socializzata e allegra, ha bisogno subito di una famiglia. Non adatta alla caccia, infatti è una rinuncia di proprietà. Gina è fantastica e se non troverà adozione, si apriranno le porte del canile. Abbiamo poco tempo.

Per informazioni 347.1834141. È possibile mandare anche un messaggio via Whatsapp per poi essere richiamati.