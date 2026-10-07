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Gina, due anni e bellissima, cerca un’adozione urgente dopo una rinuncia di proprietà
7 ottobre 2026 | 17:02
Socializzata e allegra, ha bisogno subito di una famiglia ma non è adatta alla caccia: obiettivo è quello di evitarle il canile
Gina, due anni, bellissima, cerca adozione urgentissima.
Socializzata e allegra, ha bisogno subito di una famiglia. Non adatta alla caccia, infatti è una rinuncia di proprietà. Gina è fantastica e se non troverà adozione, si apriranno le porte del canile. Abbiamo poco tempo.
Per informazioni 347.1834141. È possibile mandare anche un messaggio via Whatsapp per poi essere richiamati.