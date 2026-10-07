I piccioni sporcano la pubblica via, legittimo il provvedimento antidegrado del Comune contro un condominio

Piccioni infestanti in centro storico, il Comune vince al Tar contro un proprietario privato.

La seconda sezione del tribunale amministrativo fiorentino si è pronunciata sul ricorso presentato da un proprietario di un appartamento i, confermando la piena legittimità dei provvedimenti comunali emessi per contrastare il degrado causato dalla presenza dei piccioni.

La controversia ha preso avvio a seguito di un provvedimento dirigenziale del settore tutela e pianificazione ambientale del Comune di Lucca, emesso nel dicembre 2022 a carico dei proprietari di un condominio nelle vicinanze di piazza Napoleone. Nel corso di un sopralluogo svolto dalla polizia municipale ad agosto 2022, era stata infatti accertata un’ingente quantità di guano a terra sotto i balconi e le finestre dell’edificio, unita al costante stazionamento di volatili sulla facciata. L’amministrazione aveva quindi ingiunto di adottare entro 60 giorni idonee misure dissuasive contro l’accesso degli uccelli e di provvedere alla pulizia delle pertinenze, richiamando l’articolo 18 del regolamento di polizia urbana. Uno dei condomini ha impugnato sia l’ordinanza che il regolamento comunale, sostenendo la carenza di potere dell’ente locale (a suo dire competente la sola Regione sulla fauna selvatica), l’incompetenza del dirigente ad adottare simili atti impositivi e l’eccessiva gravosità dell’obbligo, paventando la necessità di doversi murare le finestre.

Nella sentenza pubblicata il 6 ottobre 2026 (estensore Giuseppe Licheri, presidente Carlo Modica de Mohac Di Grisì), il Tar Toscana ha respinto integralmente il ricorso. I giudici amministrativi hanno chiarito che, sebbene la tutela della fauna selvatica spetti alla Regione, i Comuni hanno il pieno potere-dovere di intervenire con ordinanze e regolamenti di polizia urbana per garantire il decoro e la vivibilità urbana contro le situazioni di incuria e degrado. Il Tar ha inoltre confermato la competenza dei dirigenti comunali nell’emanazione di questi ordini, senza dover ricorrere a ordinanze sindacali contingibili e urgenti.

Infine, il tribunale ha bollato come del tutto infondate le doglianze sulla presunta sproporzione delle misure, evidenziando come per adempiere non sia affatto necessario tamponare gli accessi dell’abitazione, ma sia sufficiente installare semplici e comuni dissuasori sulle finestre o i balconi, come peraltro già fatto da altri condomini dello stesso stabile.