Soccorso Alpino e Speleologico Toscano|
In una cesta abbandonata funghi e magliette sudate: scatta la ricerca per un disperso nei boschi
Le ricerche si concentrano anche nell’area della cava Trambisera, nel bacino marmifero del territorio seravezzino
Ricerche in corso oggi (7 ottobre) nei boschi di Cerreta San Nicola, nel comune di Seravezza, dopo il ritrovamento di una gerla abbandonata. A trovarla è stata una persona che ha poi avvisato la polizia municipale, la quale ha a sua volta lanciato l’allarme.
All’interno del cesto c’erano due funghi e alcune magliette ancora sudate, elementi che fanno pensare a una presenza molto recente nella zona. Chi ha fatto la scoperta ha chiamato a lungo a gran voce nei dintorni, senza ricevere alcuna risposta.
È stata attivata la stazione di Querceta del Soccorso Alpino e Speleologico , i cui tecnici stanno operando con le unità cinofile e insieme ai vigili del fuoco. Le ricerche si concentrano anche nell’area della cava Trambisera, nel bacino marmifero del territorio seravezzino.