Incendio mortale nell’edificio Erp a San Vito: prosegue la bonifica degli appartamenti danneggiati

Stanno procedendo le operazioni di bonifica e manutenzione per il recupero degli appartamenti Erp di edilizia residenziale pubblica danneggiati dall’ incendio della notte fra il 24 e il 25 settembre scorso in via Bertini a San Vito . Lo rende noto l’assessore al sociale Salvadore Bartolomei.

“Le ditte stanno procedendo con il trattamento con ozono e l’imbiancatura in ogni unità abitativa coinvolta – afferma l’assessore – Gli operatori stanno lavorando in stretto contatto con le famiglie per condividere gli interventi e accordarsi sul rientro. Inoltre lunedì inizierà il ripristino dell’impianto luce scale. Erp Lucca valuta che il rientro potrà essere completato entro la fine della prossima settimana ad eccezione di un appartamento (quello sopra al luogo dove è scaturito l’incendio che ha causato due vittime, ndr) per il quale dovrà essere verificata l’integrità del solaio. In questo caso all’inquilina impossibilitata a rientrare è stata proposta una soluzione alternativa temporanea a poca distanza. Infine – conclude l’assessore – alla Stazione di Posta di Villa Pardini prosegue l’assistenza della psicologa per l’ascolto e il sostegno alle persone evacuate”.