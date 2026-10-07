Logo
allerta arancione
allerta gialla
colpi di vento
estenzione
grandinate
intensità
protezione civile
temporali forti
Altopascio
Capannori
Garfagnana
Lucca
Mediavalle
Montecarlo
Porcari
Versilia
Villa Basilica

Le previsioni

|
Cronaca
/

L’allerta meteo cambia colore: il codice è arancione dalle 17

7 ottobre 2026 | 14:05
Share0
di Redazione

Redazione

L&#8217;allerta meteo cambia colore: il codice è arancione dalle 17

Il sistema regionale di protezione civile, come annuncia il governatore Eugenio Giani, è pronto a intervenire in caso di necessità

Cambia il codice dell’allerta meteo.

È allerta arancione emessa dalla sala operativa per temporali forti dalle 17 di oggi (7 ottobre) fino alle 17 di domani su tutta la Toscana, l’allerta è invece gialla dalle 15 di oggi. Il sistema regionale di protezione civile, come dice il governatore Eugenio Giani, è pronto a intervenire in caso di necessità.

Allerta gialla per rischio idraulico nell’intera giornata di domani, invece, su tutta la Toscana. 

Temporali a partire dalla costa centrale in estensione al resto della regione entro sera. Domani frequenti temporali su gran parte della regione, anche di forte intensità. Fenomeni forti e localmente anche persistenti, accompagnati da colpi di vento e grandinate.

A Viareggio lla luce del quadro meteorologico previsto e dell’innalzamento del livello di allerta, resteranno chiuse le pinete cittadine e il viale dei Tigli.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare durante le fasi caratterizzate dai fenomeni più intensi, raccomandando attenzione negli spostamenti, nelle aree alberate, nei sottopassi e nelle zone prossime ai corsi d’acqua.

Il Comune e la protezione civile seguiranno costantemente l’evoluzione della situazione e comunicheranno tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.

 