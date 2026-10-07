Le previsioni|
L’allerta meteo cambia colore: il codice è arancione dalle 17
Il sistema regionale di protezione civile, come annuncia il governatore Eugenio Giani, è pronto a intervenire in caso di necessità
Cambia il codice dell’allerta meteo.
È allerta arancione emessa dalla sala operativa per temporali forti dalle 17 di oggi (7 ottobre) fino alle 17 di domani su tutta la Toscana, l’allerta è invece gialla dalle 15 di oggi. Il sistema regionale di protezione civile, come dice il governatore Eugenio Giani, è pronto a intervenire in caso di necessità.
Allerta gialla per rischio idraulico nell’intera giornata di domani, invece, su tutta la Toscana.
Temporali a partire dalla costa centrale in estensione al resto della regione entro sera. Domani frequenti temporali su gran parte della regione, anche di forte intensità. Fenomeni forti e localmente anche persistenti, accompagnati da colpi di vento e grandinate.
A Viareggio lla luce del quadro meteorologico previsto e dell’innalzamento del livello di allerta, resteranno chiuse le pinete cittadine e il viale dei Tigli.
L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare durante le fasi caratterizzate dai fenomeni più intensi, raccomandando attenzione negli spostamenti, nelle aree alberate, nei sottopassi e nelle zone prossime ai corsi d’acqua.
Il Comune e la protezione civile seguiranno costantemente l’evoluzione della situazione e comunicheranno tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti.