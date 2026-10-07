Ricercato per frode in Kirghizistan, arrestato a Forte dei Marmi

Era destinatario di un mandato di arresto provvisorio ai fini dell’estradizione verso il Kirghizistan per il reato di frode finanziaria e ora dovrà essere estradato. Nelle prime ore di oggi 7 ottobre, la Polizia di Stato del commissariato di Forte dei Marmi ha arrestato l’uomo, 50 anni, nato in Russia e in possesso di passaporto finlandese.

L’intervento è scaturito da un alert pervenuto alla sala operativa del commissariato attraverso il portale “Alloggiati Web”, dal quale emergeva la presenza sul territorio di Forte dei Marmi di un soggetto destinatario di tale misura. Gli agenti della Volante sono subito arrivati alla struttura ricettiva indicata e, dopo gli accertamenti effettuati e il successivo rilievo fotosegnaletico, hanno confermato la corrispondenza tra la persona controllata e quella ricercata dalle autorità del Kirghizistan.